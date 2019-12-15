Илларионова — о бронзе ЧМ: остались обида и осадок после поражения в полуфинале

Российская гандболистка Анастасия Илларионова поделилась эмоциями от завоевания бронзовой медали на чемпионате мира в Японии. Россиянки в матче за третье место победили норвежек со счётом 33:28. Линейная звенигородской «Звезды» призналась, что её захлестнули эмоции.
«Что я сейчас испытываю? Конечно же радость, радость и ещё раз радость. Но остались обида и осадок после поражения в полуфинале. Сегодня эта победа и эти эмоции заполнили целиком!
Для меня это первый турнир с национальной командой, и такое запоминается навсегда. Проделана большая работа, потрачено много сил и эмоций. Я горда и рада быть здесь и пройти этот путь вместе с командой.
Хочу сказать спасибо всем, кто поддерживал, переживал и верил!!! Мы чувствовали вас даже за тысячи километров!» — цитирует Илларионову пресс-служба «Звезды».
- 15 декабря 2019
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