Лыжник Устюгов — хейтерам: спасибо, что гоните меня
Российский лыжник Сергей Устюгов подвёл итоги коньковой гонки с раздельным стартом на 15 км на третьем этапе Кубка мира в Давосе (Швецария). Устюгов стал серебряным призёром, уступив 19 секунд норвежцу Симену Хегстаду Крюгеру.
«Сегодняшняя гонка прошла почти идеально. Были кое-какие проблемы, но я буду работать над ними. Очень рад заехать на подиум. Всем спасибо, что болеете-переживаете. Хейтеры, вам тоже спасибо, что гоните меня. Приятно, что я ещё кому-то нужен», — сказал Устюгов в видеоролике на своей странице в «Инстаграме».
«Всем большое спасибо, особенно сервису за лыжи и всей нашей команде. Гнали как никогда», — добавил Устюгов в подписи к видео.
Видео доступно на странице Сергея Устюгова в «Инстаграме».
Лыжник Устюгов завоевал серебро в гонке на 15 км на этапе КМ в Давосе
- 15 декабря 2019
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