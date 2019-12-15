Лыжник Устюгов — хейтерам: спасибо, что гоните меня

Российский лыжник Сергей Устюгов подвёл итоги коньковой гонки с раздельным стартом на 15 км на третьем этапе Кубка мира в Давосе (Швецария). Устюгов стал серебряным призёром, уступив 19 секунд норвежцу Симену Хегстаду Крюгеру.

«Сегодняшняя гонка прошла почти идеально. Были кое-какие проблемы, но я буду работать над ними. Очень рад заехать на подиум. Всем спасибо, что болеете-переживаете. Хейтеры, вам тоже спасибо, что гоните меня. Приятно, что я ещё кому-то нужен», — сказал Устюгов в видеоролике на своей странице в «Инстаграме».

«Всем большое спасибо, особенно сервису за лыжи и всей нашей команде. Гнали как никогда», — добавил Устюгов в подписи к видео.

Видео доступно на странице Сергея Устюгова в «Инстаграме».