Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Лыжник Устюгов — хейтерам: спасибо, что гоните меня

Лыжник Устюгов — хейтерам: спасибо, что гоните меня
Другие / Лыжный спорт 0

Российский лыжник Сергей Устюгов подвёл итоги коньковой гонки с раздельным стартом на 15 км на третьем этапе Кубка мира в Давосе (Швецария). Устюгов стал серебряным призёром, уступив 19 секунд норвежцу Симену Хегстаду Крюгеру.

«Сегодняшняя гонка прошла почти идеально. Были кое-какие проблемы, но я буду работать над ними. Очень рад заехать на подиум. Всем спасибо, что болеете-переживаете. Хейтеры, вам тоже спасибо, что гоните меня. Приятно, что я ещё кому-то нужен», — сказал Устюгов в видеоролике на своей странице в «Инстаграме».

«Всем большое спасибо, особенно сервису за лыжи и всей нашей команде. Гнали как никогда», — добавил Устюгов в подписи к видео.

Видео доступно на странице Сергея Устюгова в «Инстаграме».

Лыжник Устюгов завоевал серебро в гонке на 15 км на этапе КМ в Давосе
Комментарии (0)
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019