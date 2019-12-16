Навка: восхищена, насколько рационально, мудро и здраво мыслит Загитова

Российская фигуристка и организатор ледовых шоу Татьяна Навка считает, что олимпийская чемпионка Алина Загитова приняла мудрое решение, приостановив карьеру до конца текущего сезона в связи со сдачей ЕГЭ.

«Вчера в Vegas Кунцево мы презентовали небольшие новые зарисовки нашей сказки «Спящая Красавица. Легенда двух королевств». Я безумно счастлива, что Алина оживит наш спектакль своей юностью, талантом, энергией и необыкновенными прыжками! Я жду не дождусь, когда эта красота, которую мы вам готовим, уже наконец-то случится в «ДС Мегаспорт»! Потому что в Vegas'е даже без декораций и правильного света получилась невероятно красивая сказка! Потрясающие костюмы, музыка и эмоции! Спасибо зрителям за поддержку!

Также позавчера Алина сделала заявление, что пропустит этот сезон, возьмёт паузу. Знаете, я восхищена, насколько рационально, мудро и здраво мыслит эта юная девушка. На сегодняшний день, Алина добилась максимальных результатов в женском одиночном катании, выиграв все возможные титулы, т.е. к своему юному возрасту она уже лучшая фигуристка мира! Но помимо этого она чётко знает и понимает, что ей нужно и как! По её словам, в этом году она должна сдать экзамены ЕГЭ и подготовится к поступлению в вуз!

Очень часто бывает, что к концу года все возможные силы потрачены и приходится брать небольшой тайм-аут. Иногда это очень важно для спортсмена, чтобы не перегореть и не получить травмы. Я уверена, что этот период она использует с максимальной пользой. А в нашей совместной работе она наберёт много в актёрском и творческом плане, надеюсь, нет, даже уверена, что почерпнет новые идеи и вдохновение для своих будущих выступлений!» — написала Навка на своей странице в «Инстаграме».

Фото доступно в «инстаграме» Татьяны Навки.