Стало известно, почему Сундбю не смог финишировать на этапе Кубка мира в Давосе

Тренер сборной Норвегии по лыжным гонкам Эйрик Мир Носсум рассказал, почему двукратный олимпийский чемпион, четырёхкратный чемпион мира Мартин Йонсруд Сундбю был вынужден сойти с гонки на 15 км в рамках этапа Кубка мира в Давосе.

«У него очень сильная боль в спине. Мартин буквально не мог согнуться. В целом эта неделя получилась полезной в плане тренировок для него, но сказались проблемы со спиной. Мы надеялись, что всё будет нормально. Но если он решил сойти с дистанции, значит, всё было действительно серьёзно», — приводит слова Носсума NRK.

Победу в гонке одержал норвежец Симен Хегстад Крюгер. Второе место занял россиянин Сергей Устюгов. Тройку призёров замкнул представитель Швейцарии Дарио Колонья.

Лыжник Устюгов завоевал серебро в гонке на 15 км на этапе КМ в Давосе