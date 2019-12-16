Назван лучший спортсмен года в Великобритании по версии BBC

Игрок в крикет Бен Стоукс признан спортивной личностью года в Великобританции по версии BBC. Второе место в голосовании занял пилот Формулы-1 Льюис Хэмилтон, третьей стала бегунья Дина Эшер-Смит.



Сборная Англии, впервые в истории выигравшая чемпионат мира по крикету, была названа лучшей командой года. В финале чемпионата мира англичане оказались сильнее сборной Новой Зеландии.



В категории «Звезда мирового спорта» первенствовал кенийский бегун Элиуд Кипчоге, который в рамках проекта Ineos 1:59 Challenge первым в мире пробежал марафон быстрее двух часов.

В 2018 году спортсменом года в Великобритании был признан велогонщик Герейнт Томас, который стал победителем знаменитой многодневки «Тур де Франс».