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Назван лучший спортсмен года в Великобритании по версии BBC

Назван лучший спортсмен года в Великобритании по версии BBC
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Игрок в крикет Бен Стоукс признан спортивной личностью года в Великобританции по версии BBC. Второе место в голосовании занял пилот Формулы-1 Льюис Хэмилтон, третьей стала бегунья Дина Эшер-Смит.

Сборная Англии, впервые в истории выигравшая чемпионат мира по крикету, была названа лучшей командой года. В финале чемпионата мира англичане оказались сильнее сборной Новой Зеландии.

В категории «Звезда мирового спорта» первенствовал кенийский бегун Элиуд Кипчоге, который в рамках проекта Ineos 1:59 Challenge первым в мире пробежал марафон быстрее двух часов.

В 2018 году спортсменом года в Великобритании был признан велогонщик Герейнт Томас, который стал победителем знаменитой многодневки «Тур де Франс».

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