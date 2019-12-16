Мияхара: я буду скучать по Загитовой

Японская фигуристка Сатоко Мияхара отреагировала на решение олимпийской чемпионки, 17-летней россиянки Алины Загитовой приостановить карьеру.

«Мы соревновались на одних турнирах, так что я буду скучать по ней. Но я думаю, что каждый спортсмен может принимать решения по своему усмотрению», — приводит слова Мияхары The Mainichi.

Мияхара — серебряный призёр чемпионата мира 2015 года, бронзовый призёр чемпионата мира 2018 года, многократная чемпионка Японии. На Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане (Южная Корея) Загитова выиграла золото в личных соревнованиях, а Мияхара стала четвёртой. Алина также завоевала серебро Олимпиады-2018 в командном турнире, а Сатоко в составе команды Японии заняла пятое место.

Кихира отреагировала на решение Загитовой приостановить карьеру