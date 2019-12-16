В Кремле отреагировали на скандал вокруг Тутберидзе и Плющенко

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России Владимира Путина, отреагировал на конфликт между командой тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе и двукратным олимпийским чемпионом Евгением Плющенко, а также тренером Татьяной Тарасовой. Стороны обменялись словесными выпадами в связи с решением олимпийской чемпионки Алины Загитовой приостановить карьеру.

«Вы считаете, что скандал настолько разросся, что уже дошёл до Кремля и Кремль должен этим заниматься? Я думаю, что мой коллега Колобков в случае необходимости это прокомментирует. Это не вопрос Кремля абсолютно», — приводит слова Пескова РИА «Новости».

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков назвал сложившуюся ситуацию «стыдобищем».

Траньков: во что превратилось фигурное катание?! Стыдобища