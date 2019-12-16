В Кремле отреагировали на скандал вокруг Тутберидзе и Плющенко
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России Владимира Путина, отреагировал на конфликт между командой тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе и двукратным олимпийским чемпионом Евгением Плющенко, а также тренером Татьяной Тарасовой. Стороны обменялись словесными выпадами в связи с решением олимпийской чемпионки Алины Загитовой приостановить карьеру.
«Вы считаете, что скандал настолько разросся, что уже дошёл до Кремля и Кремль должен этим заниматься? Я думаю, что мой коллега Колобков в случае необходимости это прокомментирует. Это не вопрос Кремля абсолютно», — приводит слова Пескова РИА «Новости».
Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков назвал сложившуюся ситуацию «стыдобищем».
Траньков: во что превратилось фигурное катание?! Стыдобища
«Мусорная яма ненависти». Во что превратилось российское фигурное катание
Заявление Алины Загитовой спровоцировало мощный скандал. Тутберидзе жёстко ответила Плющенко и Тарасовой.
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