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В Кремле отреагировали на скандал вокруг Тутберидзе и Плющенко

В Кремле отреагировали на скандал вокруг Тутберидз
В Кремле отреагировали на скандал вокруг Тутберидзе и Плющенко
Другие / Фигурное катание 0

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России Владимира Путина, отреагировал на конфликт между командой тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе и двукратным олимпийским чемпионом Евгением Плющенко, а также тренером Татьяной Тарасовой. Стороны обменялись словесными выпадами в связи с решением олимпийской чемпионки Алины Загитовой приостановить карьеру.

«Вы считаете, что скандал настолько разросся, что уже дошёл до Кремля и Кремль должен этим заниматься? Я думаю, что мой коллега Колобков в случае необходимости это прокомментирует. Это не вопрос Кремля абсолютно», — приводит слова Пескова РИА «Новости».

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков назвал сложившуюся ситуацию «стыдобищем».

Траньков: во что превратилось фигурное катание?! Стыдобища
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Заявление Алины Загитовой спровоцировало мощный скандал. Тутберидзе жёстко ответила Плющенко и Тарасовой.
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