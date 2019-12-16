Стал известен состав участников чемпионата России по фигурному катанию 2019 года

Федерация фигурного катания на коньках России на своём официальном сайте опубликовала состав участников чемпионата России, который пройдёт в Красноярске с 26 по 29 декабря. Ранее стало известно, что турнир, в частности, пропустит олимпийская чемпионка Алина Загитова, приостановившая карьеру.



Фигурное катание. Чемпионат России. Красноярск. Состав участников

Женщины

Виктория Васильева, Анастасия Губанова, Анастасия Гулякова, Станислава Константинова, Алёна Косторная, Евгения Медведева, Елизавета Нугуманова, Софья Самодурова, Серафима Саханович, Ксения Синицына, Мария Талалайкина, Анастасия Тараканова, Александра Трусова, Елизавета Туктамышева, Анна Фролова, Ксения Цибинова, Валерия Шульская, Анна Щербакова.



Мужчины

Дмитрий Алиев, Сергей Воронов, Петр Гуменник, Артур Даниелян, Андрей Зубер, Макар Игнатов, Владислав Катичев, Андрей Лазукин, Глеб Лутфуллин, Андрей Мозалев, Егор Мурашов, Александр Петров, Александр Самарин, Владимир Самойлов, Даниил Самсонов, Леонид Свириденко, Антон Шулепов, Илья Яблоков.



Спортивные пары

Юлия Артемьева/Михаил Назарычев, Ксения Ахантьева/Валерий Колесов, Анастасия Балабанова/Алексей Святченко, Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, Алиса Ефимова/Александр Коровин, Полина Костюкович/Дмитрий Ялин, Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин, Аполлинария Панфилова/Дмитрий Рылов, Алина Пепелева/Роман Плешков, Таисия Собинина/Никита Володин, Евгения Тарасова/Владимир Морозов.



Танцевальные пары

Ольга Бибихина/Даниил Зворыкин, Софья Евдокимова/Егор Базин, Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро, Мария Игнатьева/Михаил Брагин, Ксения Конкина/Павел Дрозд, Екатерина Миронова/Евгений Устенко, Аннабель Морозов/Андрей Багин, Елизавета Пасечник/Егор Колосовский, Бетина Попова/Сергей Мозгов, Виктория Синицина/Никита Кацалапов, Анастасия Скопцова/Кирилл Алешин, Александра Степанова/Иван Букин, Юлия Тульцева/Анатолий Беловодченко, Софья Шевченко/Игорь Ерёменко, Анастасия Шпилевая/Григорий Смирнов.

В 2018 году чемпионат России по фигурному катанию прошёл в Саранске. Победителями соревнований стали Максим Ковтун, Анна Щербакова, Евгения Тарасова/Владимир Морозов (спортивная пара), Виктория Синицина/Никита Кацалапов (танцевальная пара).