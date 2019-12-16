Роднина: нас волнует флаг, но не волнуют спортсмены, которые позорят страну

Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы Ирина Роднина призвала наказать виновных в том, что Россия на четыре года была отстранена от крупнейших международных соревнований в связи с махинациями с данными Московской антидопинговой лаборатории.

«Нас волнует, с флагом мы или без флага, но нас не волнует, что у нас есть спортсмены, которые позорят страну, кто подводит чистых спортсменов, которые честно выступают. Их гражданская позиция от этого не страдает. Мы должны об этом говорить открыто и честно.

Мы сильные, наши спортсмены занимают высокие места. Чем выше ты поднимаешься, тем больше к тебе претензий и больше требований. Это надо понимать. Так всегда было и будет. Кроме того, последние годы мы фантастически потрясающе принимаем соревнования, которые имеют значение не только для спорта, но для болельщиков всего мира. Это то, что мы называем престижем страны. И хотят у нас проводить соревнования. Но кому-то это не нравится. Поэтому, знаете, это не только наказание спортсменов, федераций или Национального олимпийского комитета, это ещё и запрет на проведение международных соревнований. Это, конечно, имиджевые огромные потери, это финансовые огромные потери.

Мы должны выступать. Со своим гимном и со своим флагом. Это всегда придаёт особую значимость. И, наверное, не так много осталось действий, когда в честь твоей страны и твоей победы звучит гимн, поднимают флаг. Это особая причастность всех болельщиков к этой победе. Но параллельно мы должны наводить порядок, чтобы впредь таких ситуаций не возникало. Пока мы не наведём порядок, от того, что мы найдём сейчас какого-то виновного, отстраним, всё останется на своих местах", — цитирует Роднину «Омск Здесь» со ссылкой на эфир Радио «Сибирь».

Роднина также выразила уверенность в том, что российские спортсмены не должны отказываться от участия в Олимпиаде-2020 в нейтральном статусе.

«Ехать или не ехать, так рассуждают люди, которые не знают законов олимпийского движения. Если страна отказывается от Олимпиады, значит, следующие две Олимпиады страна не принимает участия в этом движении. Вы хотите наказать всех своими амбициями? Не всегда правильно хлопать дверью. Правильнее выходить и выигрывать», — сказала Роднина.