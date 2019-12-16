Тренер Медведевой отреагировал на приостановку карьеры Загитовой
Канадский специалист Брайан Орсер, под руководством которого тренируется двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева, предпочёл не комментировать вопрос о приостановлении карьеры олимпийской чемпионкой 2018 года Алиной Загитовой.
13 декабря 17-летняя Загитова объявила о том, что досрочно завершает сезон-2019/20 и не примет участия в чемпионате России. Эта новость стала предметом бурной дискуссии в сети среди экспертов фигурного катания и болельщиков.
«Я думаю, что лучшее для меня – это оставаться нейтральным в этой ситуации», — приводит слова Орсера РИА «Новости».
Чемпионат России пройдёт 26-29 декабря в Красноярске. Медведева примет в нём участие, Орсер приедет в Россию вместе с подопечной.
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