Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Тренер Медведевой отреагировал на приостановку карьеры Загитовой

Тренер Медведевой отреагировал на приостановку карьеры Загитовой
Другие / Фигурное катание 0

Канадский специалист Брайан Орсер, под руководством которого тренируется двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева, предпочёл не комментировать вопрос о приостановлении карьеры олимпийской чемпионкой 2018 года Алиной Загитовой.

13 декабря 17-летняя Загитова объявила о том, что досрочно завершает сезон-2019/20 и не примет участия в чемпионате России. Эта новость стала предметом бурной дискуссии в сети среди экспертов фигурного катания и болельщиков.

«Я думаю, что лучшее для меня – это оставаться нейтральным в этой ситуации», — приводит слова Орсера РИА «Новости».

Чемпионат России пройдёт 26-29 декабря в Красноярске. Медведева примет в нём участие, Орсер приедет в Россию вместе с подопечной.

«Мусорная яма ненависти». Во что превратилось российское фигурное катание
Заявление Алины Загитовой спровоцировало мощный скандал. Тутберидзе жёстко ответила Плющенко и Тарасовой.
Комментарии (0)
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019