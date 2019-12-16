Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Дед Мороз пообещал помочь спортсменам, которых отстранило ВАДА

Дед Мороз пообещал помочь спортсменам, которых отстранило ВАДА
Другие / Прочие виды спорта 0

Дед Мороз обещал помочь российским спортсменам, которых Всемирное антидопинговое агентство отстранило от участия в крупных турнирах.

9 декабря исполнительный комитет ВАДА принял решение запретить российским спортсменам участвовать в крупных международных спортивных соревнованиях в течение четырёх лет, а также лишить Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) статуса соответствия международному кодексу.

«Всё, что в моих волшебных силах, я постараюсь сделать, но я всегда болею за честный, достойный спорт. Кто что заслужил, так оно и будет», — приводит слова Деда Мороза РИА «Новости».

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что решение Всемирного антидопингового агентства противоречит олимпийской хартии.

Комитет спортсменов ВАДА передумал судиться с Россией. Ой, спасибо!
Оказывается, их не так поняли. Они просто хотели подлить масла в огонь.
Комментарии (0)
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019