Траньков ответил Губерниеву, сравнившему фигурное катание с биатлоном

Двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков ответил спортивному комментатору Дмитрию Губерниеву, который накануне поблагодарил болельщиков биатлона за сдержанность по сравнению с поклонниками фигурного катания.

«Это у нас ещё винтовок нет. Только говном стреляем!» – написал Траньков в «сториз» своей страницы в «Инстаграме».

Фото: «Инстаграм» Максима Транькова

13 декабря олимпийская чемпионка Алина Загитова объявила о приостановке карьеры. Новость получила множество различных комментариев. Тренерскому штабу Этери Турберидзе особо не понравились мнения известного тренера Татьяны Тарасовой и двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. Команда Тутберидзе выступила с жёстким заявлением, отвечая на которое в аналогичной манере, Плющенко обратился лично к Тутберидзе. Не остались в стороне и болельщики, активно комментирующие все посты.

Губерниев отреагировал на скандал в российском фигурном катании