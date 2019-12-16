Губерниев: Тарасова — прекрасный комментатор, а вмешательство в работу СМИ недопустимо

Российский комментатор Дмитрий Губерниев заступился за заслуженного тренера СССР по фигурному катанию Татьяну Тарасову.

Ранее Тарасова эмоционально отказалась комментировать появившееся накануне заявление команды Этери Тутберидзе. Тренерскому штабу Алины Загитовой не понравились комментарии, появившиеся в СМИ после решения олимпийской чемпионки приостановить карьеру. Особо были выделены фразы двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко и Тарасовой. Первый ответил Тутберидзе в не менее резкой форме. Тарасова хранила молчание.

«Вмешательство в работу СМИ — нарушение закона о СМИ, это уголовная статья. Я хочу предостеречь тех людей, которые вмешиваются в работу СМИ, это касается чиновников, представителей различных федераций, тренеров, спортсменов, даже болельщиков.

Татьяна Анатольевна Тарасова — прекрасный комментатор, вызывающий самые разные эмоции. Мы с Татьяной Анатольевной очень похожи, потому что я тоже вызываю разные эмоции. Мы с Тарасовой не оставляем людей равнодушными. Даже когда люди разражаются, это всё равно приятная эмоция.

Господа, кто вмешивается в работу СМИ, а тем более федеральных СМИ, — вы можете очень серьёзно пострадать с точки зрения закона РФ», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

Тарасова грубо ответила на просьбу прокомментировать пост команды Тутберидзе