Плющенко: женское фигурное катание становится мужским видом спорта

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко напомнил, что именно он на Олимпиаде-2010 впервые прыгнул каскад из четверного и тройного прыжков, а также дал прогноз о количестве четверных, необходимых для завоевания медалей Игр-2022.

«Кстати про тренды. Я ещё в 2010 году в Ванкувере говорил, что будущее за четверными прыжками. Тогда я единственный сделал каскад и в короткой, и произвольной программе каскад 4-3. И в короткой, и в произвольной программе и при чистом прокате проиграл Эвану, у которого в арсенале не было четверных прыжков. После именно этого резонанса ISU поменял правила и повысил стоимость четверных прыжков.

Прошло почти 10 лет, и фигурное катание сделало огромный скачок вперёд. Я считаю, чтобы быть на сегодняшний день в мировом топ-3, не только мальчикам, но и девочкам необходимо владение четверными прыжками, а лучше несколькими. Уверен, что на следующей Олимпиаде у девочек в битве за первое место будет минимум 3 четверных в произвольной программе, а может, и пятл прыжков. Женское фигурное катание становится мужским видом спорта. И вот не знаю, хорошо это или нет? И возможно ли при таком раскладе долголетие в нашем виде спорта? Быть девочкам конкурентоспособным в течение двух олимпийских циклов? Как это было у нашей прославленной Иры Слуцкой или легендарной Катарины Витт», — написал Плющенко на своей странице в «Инстаграме».

Разговор о четверных прыжках как трендах современного спорта Плющенко начал в ответе Этери Тутберидзе, команда которой обвинила Евгения в переманивании Алины Загитовой.