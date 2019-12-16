На «Регби-Ёлке 2020» ожидается 1500 участников

Новогодний спортивный фестиваль по тэг-регби 15 декабря на стадионе «Олимп» в Новокосино собрал 54 команды. В «Регби-Ёлке» приняли участие 550 юных спортсменов в возрасте от 4 до 14 лет. Всего мероприятие посетили около 2000 человек.



Спортивная дисциплина тэг-регби — одна из самых молодых и динамично развивающихся. С начала учебного года в Москве и Московской области открыто более 50 секций. Совсем недавно, 24 ноября 2019 года, на первом фестивале «Тэг-регби для всех» играли 35 команд, а в минувшее воскресенье уже на 20 больше.



В течение одного игрового дня команды успели сыграть 119 игр. Тэг-регби — быстрый спорт, одна игра занимает не более 10 минут, при этом игроки успевают отыграть два тайма. Поддержать маленьких спортсменов приехал знаменитый капитан сборной России по регби, игрок регби-клуба ЦСКА, Василий Артемьев. Он с удовольствием общался с ребятами, раздавал автографы и рассказывал родителям о перспективах этого вида спорта.



Ёлка на празднике была уникальным арт-объектом, который собрали из сотни регбийных мячей. И, конечно, новогодний праздник не обошёлся без Деда Мороза и Снегурочки, они закружили в хороводе всех участников праздника. Более 1000 человек, взявшись за руки, встали в самый массовый регбийный хоровод!



«Наша цель в 2020 году — провести не менее пяти больших детских фестивалей, одним из которых станет Кубок двух столиц. На следующую «Регби-Ёлку» мы планируем собрать уже не менее 1500 участников. Также мы начинаем большую работу по международному детскому сотрудничеству с академиями ЮАР, Англии, Ирландии, Франции, Новой Зеландии и уже в следующем году проведём ряд международных матчей», — сказал президент регби-клуба ЦСКА, член высшего совета Федерации регби России Алексей Митрюшин.



Организаторами выступили регбийный клуб ЦСКА совместно с Федерацией регби Москвы (ФРМ) и ГБОУ ДПО «Центр патриотического воспитания и школьного спорта» при поддержке департамента спорта города Москвы, департамента образования города Москвы и ГБУ «Центр Олимпийской подготовки» Москомспорта.