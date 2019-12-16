Авербух — о скандале в фигурном катании: подписываюсь под каждым словом Мишина

Серебряный призёр Олимпийских игр Илья Авербух поддержал высказывание тренера Алексея Мишина о ситуации в российском фигурном катании.

13 декабря олимпийская чемпионка Алина Загитова объявила о приостановке карьеры. Новость получила множество различных комментариев. Тренерскому штабу Этери Тутберидзе особо не понравились мнения известного тренера Татьяны Тарасовой и двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. Команда Тутберидзе выступила с жёстким заявлением, отвечая на которое в аналогичной манере, Плющенко обратился лично к Тутберидзе. Не остались в стороне и болельщики, активно комментирующие все посты.

«Почитайте интервью Алексея Николаевича. Я подписываюсь под каждым его словом», — цитирует Авербуха РИА «Новости».