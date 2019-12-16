Авербух — о скандале в фигурном катании: подписываюсь под каждым словом Мишина
Серебряный призёр Олимпийских игр Илья Авербух поддержал высказывание тренера Алексея Мишина о ситуации в российском фигурном катании.
13 декабря олимпийская чемпионка Алина Загитова объявила о приостановке карьеры. Новость получила множество различных комментариев. Тренерскому штабу Этери Тутберидзе особо не понравились мнения известного тренера Татьяны Тарасовой и двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. Команда Тутберидзе выступила с жёстким заявлением, отвечая на которое в аналогичной манере, Плющенко обратился лично к Тутберидзе. Не остались в стороне и болельщики, активно комментирующие все посты.
«Почитайте интервью Алексея Николаевича. Я подписываюсь под каждым его словом», — цитирует Авербуха РИА «Новости».
«Озверели от злобы». Мишин — о скандалах в фигурном катании
Читайте также
- 16 декабря 2019
-
18:45
-
18:40
-
18:31
-
17:58
-
17:42
-
17:37
-
17:20
-
17:10
-
16:19
-
16:07
-
15:01
-
14:54
-
14:46
-
14:36
-
14:21
-
12:45
-
12:36
-
11:47
-
10:53
-
10:46
-
09:49
-
08:37
-
00:45
-
00:12
- 15 декабря 2019
-
22:47
-
22:44
-
22:26
-
22:24
-
22:11
-
21:01
-
20:38
-
20:20
-
19:34
-
19:10
-
18:45
Партнерский контент