Норвежская лыжница Йохауг не выступит на этапе Кубка мира в Планице

Олимпийская чемпионка Терезе Йохауг не поможет сборной Норвегии по лыжным гонкам на этапе Кубка мира в Планице (Словения), информирует Dagbladet.

Йохауг лидирует в общем зачёте среди женщин, набрав 541 очко. Норвежка Хейди Венг (396) занимает второе место, американка Джессика Диггинс (345) идёт третьей.

На этапе в Планице пройдут индивидуальные и командные спринтерские гонки.

Ранее стало известно, что в Планице не выступит трёхкратный олимпийский чемпион 2018 года, трёхкратный чемпион мира 2019 года 23-летний лыжник Йоханнес Хёсфлот Клебо.

В минувшие выходные Клебо досрочно завершил выступление на этапе Кубка мира в Давосе. После победы в спринте он пропустил индивидуальную гонку. Клебо также возглавляет общий зачёт Кубка мира.