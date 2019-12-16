Норвежская лыжница Йохауг не выступит на этапе Кубка мира в Планице
Олимпийская чемпионка Терезе Йохауг не поможет сборной Норвегии по лыжным гонкам на этапе Кубка мира в Планице (Словения), информирует Dagbladet.
Йохауг лидирует в общем зачёте среди женщин, набрав 541 очко. Норвежка Хейди Венг (396) занимает второе место, американка Джессика Диггинс (345) идёт третьей.
На этапе в Планице пройдут индивидуальные и командные спринтерские гонки.
Ранее стало известно, что в Планице не выступит трёхкратный олимпийский чемпион 2018 года, трёхкратный чемпион мира 2019 года 23-летний лыжник Йоханнес Хёсфлот Клебо.
В минувшие выходные Клебо досрочно завершил выступление на этапе Кубка мира в Давосе. После победы в спринте он пропустил индивидуальную гонку. Клебо также возглавляет общий зачёт Кубка мира.
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