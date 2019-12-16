Хореограф группы Тутберидзе: закройте рты и займитесь своими делами!

Хореограф группы Этери Тутберидзе Алексей Железняков прокомментировал скандал в российском фигурном катании, разгоревшийся после заявления TeamTutberidze.
«Одно хочется сказать по всему этому вселенскому скандалу. Я знаю Этери Георгиевну не мало лет, она совершенно не публичный человек, не любит интервью, фотосессии и всё такое, а тем более высказываться на публике.
Успокойтесь уже все! Всё, что делает команда Тутберидзе во главе с Этери Георгиевной, — это пашет, пашет и пашет. Этим людям не до тухлых интрижек, хайпа, пиара и плясок на косточках, это удел завистников! Но если ТШТ высказались, значит вы заслужили.
Коротко и ясно, закройте свои рты и займитесь своими делами! Да прибудет вам счастье и успех!» — написала Железняков на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
13 декабря олимпийская чемпионка Алина Загитова объявила о приостановке карьеры. Новость получила множество различных комментариев. Тренерскому штабу Этери Турберидзе особо не понравились мнения известного тренера Татьяны Тарасовой и двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. Команда Тутберидзе выступила с жёстким заявлением, отвечая на которое в аналогичной манере, Плющенко обратился лично к Тутберидзе. Не остались в стороне и болельщики, активно комментирующие все посты.
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