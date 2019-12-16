Жулин — о скандале в фигурном катании: ребята, вы что?! Всё это очень пошло

Известный тренер Александр Жулин прокомментировал скандал в российском фигурном катании, разгоревшийся после жёсткого ответа команды Этери Тутберидзе критикам решения Алины Загитовой приостановить карьеру.

«Если честно, столько нечистот в последние дни вылилось, что читать противно. Выдающиеся тренеры ввязались в какую-то склоку, аж тошно. Ребята, вы что?! Я захожу в интернет, и даже если хочу почитать что-то другое, на меня всё равно валится вся эта грязь. Про то, как кто-то кого-то переманивает… Я бы сказал, что всё это очень пошло. Да, Загитова решила взять паузу, что тут обсуждать? Сколько можно мусолить?» — приводит слова Жулина RT.

13 декабря олимпийская чемпионка Загитова объявила о приостановке карьеры. Новость получила множество различных комментариев. Тренерскому штабу Турберидзе особо не понравились мнения известного тренера Татьяны Тарасовой и двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. Команда Тутберидзе выступила с жёстким заявлением, отвечая на которое в аналогичной манере, Плющенко обратился лично к Тутберидзе. Не остались в стороне и болельщики, активно комментирующие все посты.