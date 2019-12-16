Бестемьянова рассказала, что надо Туктамышевой и Медведевой для победы в чемпионате России
Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова оценила шансы двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой и чемпионки мира и Европы Елизаветы Туктамышевой занять высокое место на чемпионате России по фигурному катанию в Красноярске.
Действующей чемпионкой России является Анна Щербакова.
«Конечно, перспективы всегда есть. Надо чисто кататься.
Женя, Лиза и три наши юные девочки (Трусова, Косторная и Щербакова. — Прим. „Чемпионата“) — вот они и будут соревноваться. Не могу сказать, кто из них выиграет. Победит та, кто будет хорошо кататься. Туктамышева, вон, четверной тулуп в каскаде с тройным прыгает», — приводит слова Бестемьяновой ТАСС.
Чемпионат России пройдёт в Красноярске с 26 по 29 декабря.
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