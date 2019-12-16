Непомнящий вышел в полуфинал этапа Гран-при ФИДЕ в Иерусалиме

В Иерусалиме завершён тай-брейк четвертьфинала 4-го этапа серии Гран-при Международной шахматной федерации (ФИДЕ), организуемого компанией World Chess. Из четырёх российских шахматистов, дошедших до этой стадии соревнований, в полуфинал вышел только Ян Непомнящий, со счётом 2,5:1,5 обыгравший американца Уэсли Со.

Сергей Карякин уступил китайцу Вэй И – 2,5:3,5, Дмитрий Андрейкин потерпел поражение от француза Максима Вашье-Лаграва – 1,5:2,5.

Накануне по итогам двух партий в классические шахматы полуфиналистом стал чех Давид Навара, обыгравший Дмитрия Яковенко.

За выход в финал Непомнящий сыграет с Вашье-Лагравом. Полуфинальные матчи стартуют 17 декабря. Если две партии в классические шахматы не выявят победителя, будет сыгран тай-брейк.