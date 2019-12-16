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Загитова пришла на шоу «Вечерний Ургант» в эффектном платье. Фото

Загитова пришла на шоу «Вечерний Ургант» в эффектном платье. Фото
Другие / Фигурное катание 0

Российская фигуристка Алина Загитова снялась в передаче «Вечерний Ургант» на Первом канале.

Семнадцатилетняя спортсменка на своей странице в «Инстаграме» опубликовала фотографию в красивом платье.

13 декабря олимпийская чемпионка Алина Загитова объявила о приостановке карьеры. Новость имела резонанс и получила множество комментариев. Так, тренерскому штабу Этери Тутберидзе особенно не понравились мнения заслуженного тренера СССР Татьяны Тарасовой и двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. Команда Тутберидзе выступила с жёстким заявлением. Ответив на него в аналогичной манере, Плющенко обратился лично к Тутберидзе. Не остались в стороне и болельщики, активно комментирующие все посты.

Фото: Страница Алины Загитовой в «Инстаграме»

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