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Ягудин поддержал тренера Тарасову

Ягудин поддержал тренера Тарасову
Другие / Фигурное катание 0

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин поддержал своего тренера — Татьяну Тарасову. Известного специалиста сначала раскритиковала команда Этери Тутберидзе, а затем была обнародована петиция с требованием отстранить Тарасову от работы комментатором за «предвзятое отношение к спортсменам».

В «сторис» своей страницы в «Инстаграме» Ягудин опубликовал открытку с популярными в Сети строками, подписав сверху: «Татьяна Анатольевна, вы навсегда! Вы лучшая!».

«В постели мы психологи. На кухне — политики. В Сети — философы. И только в жизни как были идиотами, так ими и остаёмся», — говорится в тексте открытки.

Фото: «Инстаграм» Алексея Ягудина

В отличие от двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, Тарасова не стала отвечать на упрёки Team Tutberidze.

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