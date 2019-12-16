Первый канал в прямом эфире покажет соревнования фигуристок на ЧР в Красноярске

Первый канал в прямом эфире покажет соревнования женщин на чемпионате России по фигурному катанию в Красноярске.

Национальное первенство пройдёт с 26 по 29 декабря. Фигуристки выступят с короткой программой 27 декабря, начало трансляции — в 15:25 мск. Произвольную программу спортсменки представят 28 декабря в то же время. Борьбу за призовые места и путёвки на чемпионат Европы поведут Евгения Медведева, Елизавета Туктамышева, Александра Трусова, Анна Щербакова и Алёна Косторная.



В телевизионном эфире в записи можно будет увидеть произвольные программы танцевальных дуэтов и мужчин-одиночников (27 декабря), а также показательные выступления (29 декабря).

В полном объёме соревнования сильнейших фигуристов страны можно будет посмотреть на сайте Первого канала. Кроме обычной трансляции на русском языке запланирован международный эфир, его прокомментирует Тед Бартон.