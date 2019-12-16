Жулин: если Загитова вернётся в спорт, первый пожму ей всё что можно пожать

Тренер по фигурному катанию Александр Жулин заявил, что, если олимпийская чемпионка Алина Загитова вернётся в спорт, это будет выдающееся возвращение.
«Загитова сейчас делает заявления. А кому их ещё делать? Не мне же. Но давайте посмотрим, что будет через год. Если Алина решит через некоторое время вернуться в спорт — слава богу. Сделает четверной прыжок — первый пожму ей всё что можно пожать. Это будет выдающееся возвращение», — цитирует Жулина «RT на русском».
13 декабря олимпийская чемпионка Алина Загитова объявила о приостановке карьеры. Новость имела резонанс и получила множество комментариев. Так, тренерскому штабу Этери Тутберидзе особенно не понравились мнения заслуженного тренера СССР Татьяны Тарасовой и двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. Команда Тутберидзе выступила с жёстким заявлением. Ответив на него в аналогичной манере, Плющенко обратился лично к Тутберидзе. Не остались в стороне и болельщики, активно комментирующие все посты.
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