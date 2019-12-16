Ягудин — о травле Тарасовой: нужно ценить Легенды, а не заниматься глупостями

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин поддержал своего тренера — Татьяну Тарасову, которая в последние дни подверглась травле. Сначала известного специалиста раскритиковала команда Этери Тутберидзе, а затем появилась петиция с требованием отстранить Тарасову от работы комментатором за «предвзятое отношение к спортсменам».

«Много скандалов в моём любимом спорте, не очень хотелось в это лезть. Тем более в скандалах участвуют люди, которых я уважаю, а некоторыми — восхищаюсь. Но не прокомментировать травлю выдающегося тренера и моей второй мамы, Татьяны Анатольевны Тарасовой, не могу.

Определённая группа (не очень большая, полнейшие дебилы, но всё же) активистов занимается травлей великого человека. Татьяна Анатольевна не только легендарный тренер (если кто забыл, обратите внимание на картинку), но и блестящий комментатор (опять же, можете вернуться к той же картинке).

Нужно ценить Легенды, а не заниматься глупостями. Будьте умнее, товарищи. Цените великих!» — написал Ягудин на своей странице в «Инстаграме».

Фото доступно в «инстаграме» Алексея Ягудина.

Татьяну Тарасову требуют отстранить от работы комментатором