Жулин: без российских фигуристок Олимпиада превратится в фарс

Известный тренер Александр Жулин считает, что вследствие решения ВАДА об отстранении России от спорта на 4 года до проведения альтернативных соревнований по фигурному катанию дело не дойдёт. И причиной тому российские фигуристки, доминирующие в мире в своём виде программы.

«Я думаю, что до этого не дойдёт. Возможно, альтернативные Игры стоило бы провести, но только в том случае, если нас вообще от всего отлучат. На наших девочек сейчас молится весь мир фигурного катания. Если они не полетят в Пекин, то там будет кататься, допустим, Мэрайя Белл. Ну кому это интересно? И тогда, если нас полностью изолируют, пойдём путём Северной Кореи. Если до этого дойдёт, то я был бы благодарен нашему президенту за организацию таких соревнований. И можно будет пригласить американские телекомпании, чтобы они посмотрели, как катаются наши девчонки. Но я думаю, ничего подобного не произойдёт. Сейчас в мире огромный интерес к российскому фигурному катанию. Без нас Олимпиада превратится в фарс», — приводит слова Жулина RT.