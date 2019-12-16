Жулин выделил Туктамышеву среди конкуренток юных учениц Тутберидзе

Известный тренер Александр Жулин считает, что из более опытных спортсменок лучше всех соревноваться с юными ученицами Этери Тутберидзе — Алёной Косторной, Александрой Трусовой и Анной Щербаковой — получается у Елизаветы Туктамышевой, которая даже выучила четверной тулуп.
«Среди «великовозрастных» спортсменок лучше всего получается соревноваться с молодёжью именно у Туктамышевой. Я, конечно, шутя, называю их так, но, повторюсь, я бы выделил Елизавету. Она пытается конкурировать за счёт своего четверного тулупа. Я видел этот прыжок — и правда выдающееся исполнение. Чистейшее.
Туктамышева производит впечатление более спокойной спортсменки? Да. У Лизы всё хорошо. У неё отличный тренер, всё прекрасно в личной жизни. Она правильно относится к происходящему. Может, не с долей пофигизма, но с какой-то лёгкостью. Она очень хорошо на всё реагирует и отвечает. Так и нужно относиться к жизни», — приводит слова Жулина RT.
- 16 декабря 2019
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