Плющенко резко ответил хореографу группы Тутберидзе

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко отреагировал на заявление хореографа группы Этери Тутберидзе Алексея Железнякова. Комментируя скандал в российском фигурном катании, Железняков посоветовал критикам команды Тутберидзе закрыть рты и заняться своими делами.

«Ты сам-то понял, что ляпнул? Кто это роток открыл? Ты кто? Дайте лупу. И Цветаевой слабо ответить? Учись у шефа, как нужно отвечать серьёзным людям, чтобы потом идиотом не выглядеть!» — написал Плющенко в «сторис» на своей странице в «Инстаграме».

13 декабря олимпийская чемпионка Алина Загитова объявила о приостановке карьеры. Новость получила множество различных комментариев. Тренерскому штабу Турберидзе особенно не понравились мнения известного тренера Татьяны Тарасовой и Плющенко. Команда Тутберидзе выступила с жёстким заявлением, отвечая на которое в аналогичной манере Плющенко обратился лично к Тутберидзе. Не остались в стороне и болельщики, активно комментирующие все посты.

Хореограф группы Тутберидзе: закройте рты и займитесь своими делами!