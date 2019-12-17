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Уткин — о приостановке карьеры Загитовой: она проиграла, всё кончилось

Уткин — о приостановке карьеры Загитовой: она проиграла, всё кончилось
Другие / Фигурное катание 0

Известный блогер Василий Уткин прокомментировал решение российской фигуристки Алины Загитовой приостановить спортивную карьеру.

«Это уход, а не приостановка. Уход! Я могу называть вещи своими именами. Уход! Она проиграла. Это кончилось, всё. Если это кого-то задевает, то он, задетый, переживёт. Никого я этим словом не оскорбил. А если окажется, что я ошибся, то я первым поаплодирую новому титулу Алины Загитовой», — сказал Уткин в эфире «Эха Москвы».

13 декабря олимпийская чемпионка Алина Загитова объявила о приостановке карьеры. Новость стала резонансной и получила множество комментариев. Тренерскому штабу Этери Тутберидзе особенно не понравились мнения заслуженного тренера СССР Татьяны Тарасовой и двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. Команда Тутберидзе выступила с жёстким заявлением. Ответив на него в аналогичной манере, Плющенко обратился лично к Тутберидзе. Не остались в стороне и болельщики, активно комментирующие все посты.

«Мусорная яма ненависти». Во что превратилось российское фигурное катание
Заявление Алины Загитовой спровоцировало мощный скандал. Тутберидзе жёстко ответила Плющенко и Тарасовой.
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