Уткин — о приостановке карьеры Загитовой: она проиграла, всё кончилось

Известный блогер Василий Уткин прокомментировал решение российской фигуристки Алины Загитовой приостановить спортивную карьеру.

«Это уход, а не приостановка. Уход! Я могу называть вещи своими именами. Уход! Она проиграла. Это кончилось, всё. Если это кого-то задевает, то он, задетый, переживёт. Никого я этим словом не оскорбил. А если окажется, что я ошибся, то я первым поаплодирую новому титулу Алины Загитовой», — сказал Уткин в эфире «Эха Москвы».

13 декабря олимпийская чемпионка Алина Загитова объявила о приостановке карьеры. Новость стала резонансной и получила множество комментариев. Тренерскому штабу Этери Тутберидзе особенно не понравились мнения заслуженного тренера СССР Татьяны Тарасовой и двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. Команда Тутберидзе выступила с жёстким заявлением. Ответив на него в аналогичной манере, Плющенко обратился лично к Тутберидзе. Не остались в стороне и болельщики, активно комментирующие все посты.