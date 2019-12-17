Российская гандболистка Горшенина: праздновать с флагом — очень круто!

Полусредняя женской сборной России по гандболу и московского ЦСКА Ольга Горшенина поделилась эмоциями от завоевания бронзовых медалей чемпионата мира. Российская сборная на турнире, который проходил в Японии, в матче за третье место победила Норвегию. До этого россиянки в полуфинале уступили голландкам, которые в итоге выиграли турнир.

«Праздновать медали с российским флагом в руках — это очень круто! Мы сполна насладились этим. Не знаю, получится ли сделать это ещё раз в ближайшие годы в связи с решением ВАДА», — цитирует Горшенину РИА «Новости».

Ранее Всемирное антидопинговое агентство отстранило Россию на четыре года от международных соревнований. Это значит, что российские спортсмены на Олимпийских играх в Токио не смогут использовать гимн и флаг.