Двукратная чемпионка мира поддержала Загитову

Двукратная чемпионка мира, бывшая японская фигуристка Мики Андо прокомментировала решение олимпийской чемпионки Алины Загитовой приостановить карьеру. Загитова не будет участвовать в предстоящем чемпионате России и не станет претендовать на место в сборной на чемпионате Европы и мира без отбора.

«Алина уже стала и чемпионкой Олимпиады, и чемпионкой мира. Даже после Олимпиады она стала чемпионкой мира. Часто спортсмены завершают карьеру после победы на Олимпиаде, а Алина продолжила борьбу и в следующем сезоне. И, несмотря на проблемы роста — говорили, что ей стали сложно даваться прыжки, — ей удалось это преодолеть. Ей удалось преодолеть и физические, и моральные препятствия. Она великолепна. Как правило, спортсменам после победы на Олимпиаде и на чемпионате мира уже больше ничего не нужно. Они достигли цели, и это само собой разумеется. Алина показала, что она прекрасная спортсменка, так как, несмотря на желание сделать паузу, всё равно продолжила борьбу в этом сезоне на Гран-при. Мне не довелось добиться победы на Олимпиаде, но я уважаю её решение и поддерживаю её в этом», — цитирует Андо РИА «Новости».

По словам Мики, она не считает проблемой то, что в женском катании побеждают всё более юные спортсменки.



«Я не считаю, что есть проблемы. Сейчас эпоха четверных прыжков. Это очень жёсткие условия, я считаю. Но и в мое время считалось, что без тройных прыжков победа невозможна. Спортсмены должны принять то время, в котором они родились, и те требования, которое оно предъявляет. Я стала чемпионкой в 19 лет. Когда Алина выйдет из возраста роста, у неё появится больше женственности, и это проявится в её выступлениях. Возможно, она продолжит выступать в шоу или вернётся в большой спорт. Но в любом случае я считаю, когда установится её гормональный и психологический баланс, она станет сильнее. Думаю, у неё всё будет хорошо. Главное, чтоб она не забывала своей любви к катанию. А мы — те, кто её поддерживает, — ещё сможем её увидеть на льду», — сказала японка.