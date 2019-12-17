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Титулованный норвежский лыжник поспорил с Клебо

Титулованный норвежский лыжник поспорил с Клебо
Другие / Лыжный спорт 0

Двукратный чемпион мира норвежский лыжник Эмиль Иверсен не согласился с соотечественником, трёхкратным олимпийским чемпионом Йоханнесом Хёсфлотом Клебо, который считает, что суперспринт поможет сделать лыжные гонки более популярными. В суперспринте лыжники соревнуются на дистанции 100 м.

«Думаю, это важно для всех нас, если мы хотим, чтобы лыжные гонки жили ещё долго. Нам не стоит придерживаться той же системы, что раньше, если мы хотим добиться прогресса», — сказал Клебо.

«Я против таких нововведений. Нам можно искать новое в другом. Нельзя превращать лыжные гонки в другой вид спорта. Я буду стоять на своём. Я против введения забегов на 100 м в Кубке мира. Я старомоден. Лыжные гонки — это лес, борьба с соперниками, которая длится больше 10 секунд. Думаю, нам стоит лучше подумать над организацией шоу в соревновательный уик-энд, чтобы зрителям было интереснее», — цитирует Иверсена NRK.

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