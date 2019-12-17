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Велогонщик Закарин может сменить гражданство из-за отстранения России

Велогонщик Закарин может сменить гражданство из-за отстранения России
Другие / Велоспорт 0

Российский велогонщик Ильнур Закарин оценил возможность выступления на Олимпиаде в Токио под нейтральным флагом. Россия была отстранена от крупнейших международных соревнований на четыре года в связи с манипуляциями с данными Московской антидопинговой лаборатории.

«Я бы хотел участвовать в Олимпиаде под любым флагом. Если Россию не допустят и я смогу вступить под нейтральным флагом, это тоже будет очень важно для меня», — приводит слова Закарина Cycling News.

По словам Ильнура, он раздумывал над вариантом с получением гражданства Кипра.

«У меня действительно была такая идея. Это возможно, но уверенности нет. Нужно будет ещё подумать. В прошлый раз я пропустил Олимпиаду из-за политических игр. Нельзя смешивать политические игры и Олимпиаду. Я стал жертвой этого.

Сначала всех, кто был уличён в допинге, не допустили на Олимпийские игры. Решение о моём допуске было принято за два дня до старта. У меня не было времени на подготовку и вылет в Рио-де-Жанейро. Так что выступить было нереально. Очень обидно", — сказал Закарин.

Ильнур одержал три победы на этапах Гранд-туров, а также занял третье место в генеральной классификации «Вуэльты»-2017.

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