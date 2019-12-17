Президент IAAF не исключил, что российским легкоатлетам не дадут нейтральный статус

Президент Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) Себастьян Коу поделился мнением об участии российских спортсменов в Олимпийских играх в Токио. Как подчеркнул Коу, россияне будут допущены к соревнованиям лишь в том случае, если будет абсолютная уверенность в их допинговой чистоте.
«Пока мы не будем полностью уверены в системе, пока не сможем ей полностью доверять, я не буду рисковать карьерами чистых спортсменов, посвятивших как минимум половину жизни спорту.
Только когда мы будем уверены, что федерация или спортсмены вновь находятся в нашей системе, только тогда можно будет о чём-то говорить. В иных случаях мы не готовы рисковать.
Полное отстранение российских спортсменов? Нам нужно жить в реальном мире. Полное отстранение — не то наказание, которое возможно. Именно поэтому мы и вводим статус нейтрального спортсмена. Мы не хотим запрещать атлетам соревноваться. Нам удалось создать систему, которая хорошо работает. Но очевидно, что обвинения в адрес легкоатлетической федерации России достаточно серьёзные, чтобы приостановить данный процесс», — цитирует Коу Inside the Games.
- 17 декабря 2019
-
11:09
-
11:04
-
10:55
-
10:52
-
10:23
-
09:26
-
09:20
-
06:40
-
00:24
- 16 декабря 2019
-
23:23
-
23:10
-
22:33
-
21:08
-
21:04
-
21:01
-
20:43
-
20:22
-
20:12
-
20:07
-
19:56
-
19:28
-
19:10
-
18:45
-
18:40
-
18:31
-
17:58
-
17:42
-
17:37
-
17:20
-
17:10
-
16:19
-
16:07
-
15:01
-
14:54
-
14:46