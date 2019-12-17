Президент IAAF не исключил, что российским легкоатлетам не дадут нейтральный статус

Президент Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) Себастьян Коу поделился мнением об участии российских спортсменов в Олимпийских играх в Токио. Как подчеркнул Коу, россияне будут допущены к соревнованиям лишь в том случае, если будет абсолютная уверенность в их допинговой чистоте.

«Пока мы не будем полностью уверены в системе, пока не сможем ей полностью доверять, я не буду рисковать карьерами чистых спортсменов, посвятивших как минимум половину жизни спорту.

Только когда мы будем уверены, что федерация или спортсмены вновь находятся в нашей системе, только тогда можно будет о чём-то говорить. В иных случаях мы не готовы рисковать.

Полное отстранение российских спортсменов? Нам нужно жить в реальном мире. Полное отстранение — не то наказание, которое возможно. Именно поэтому мы и вводим статус нейтрального спортсмена. Мы не хотим запрещать атлетам соревноваться. Нам удалось создать систему, которая хорошо работает. Но очевидно, что обвинения в адрес легкоатлетической федерации России достаточно серьёзные, чтобы приостановить данный процесс», — цитирует Коу Inside the Games.