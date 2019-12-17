Тренер сборной России по гандболу: на ЧМ заслуживали большего, чем бронзовые награды

Главный тренер женской сборной России по гандболу Амброс Мартин подвёл итоги выступления команды на чемпионате мира, который проходил в Японии. Российская сборная потерпела на турнире лишь одно поражение, заняв третье место. В полуфинале россиянки уступили голландкам, которые в итоге завоевали золотые медали.
«Я благодарен за все поздравления, которые услышал в этот вечер. И от Федерации гандбола России, и от всех, кто окружает нашу команду. Конечно же, испытываю счастье. Но я счастлив не за себя, а за всю команду. При этом считаю, наша команда заслуживает большего, чем бронзовые награды. По моему мнению, на этом чемпионате мира мы играли в один из лучших гандболов среди всех команд.
Конечно, после поражения от Нидерландов в полуфинале всем было крайне тяжело, поскольку ожидания были совсем другими. И я благодарен игрокам, что они проделали большую работу, великолепно настроились на игру с Норвегией и помогли осуществить мою мечту – выиграть медаль крупного турнира в качестве главного тренера национальной сборной.
Чемпионат мира стресс? Нет-нет. Я не испытывал давления или стресса, а, напротив, старался наслаждаться работой, начиная с первой же тренировки. Я видел, что команда настроена сделать что-то классное, большое. И бронзовые медали чемпионата мира – награда за желание, стремление и амбиции игроков. Испытываешь невероятные чувства, когда сообща работаешь в одном направлении, а потом получаешь результат», — цитирует Мартина пресс-служба Федерации гандбола России.
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