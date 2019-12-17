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Вяхирева: тренер после полуфинала ЧМ говорил: сегодня можете поплакать

Вяхирева: тренер после полуфинала ЧМ говорил: сегодня можете поплакать
Другие / Гандбол 0

Лидер женской сборной России по гандболу Анна Вяхирева рассказала, как российские гандболистки пережили поражение в полуфинале чемпионата мира от сборной Нидерландов. Российская сборная потерпела единственное поражение на турнире, став бронзовым призёром.

«Остались ли ещё силы? Устали, конечно, вымотаны, но рады, что мы наконец в России, ещё немножко — и мы дома. Не сказала бы, что прямо какое-то счастье сейчас испытываю. Просто хочется уже поскорее домой.

Как спалось после полуфинала? Спали-то нормально, потому что устали дико. А эмоционально было очень тяжело. Тренер говорил нам: сегодня вы можете расстраиваться, можете поплакать, но завтра новый день, нам надо готовиться к новой игре. У нас не было времени долго переживать после поражения от голландок. Поэтому мы быстро перестроились, постарались отбросить все негативные мысли и хорошенько подготовиться к Норвегии», — приводит слова Вяхиревой РИА «Новости».

Вяхирева по итогам турнира была включена в символическую сборную.

Вяхиреву включили в символическую сборную чемпионата мира по гандболу
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