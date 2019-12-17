Вяхирева: тренер после полуфинала ЧМ говорил: сегодня можете поплакать

Лидер женской сборной России по гандболу Анна Вяхирева рассказала, как российские гандболистки пережили поражение в полуфинале чемпионата мира от сборной Нидерландов. Российская сборная потерпела единственное поражение на турнире, став бронзовым призёром.
«Остались ли ещё силы? Устали, конечно, вымотаны, но рады, что мы наконец в России, ещё немножко — и мы дома. Не сказала бы, что прямо какое-то счастье сейчас испытываю. Просто хочется уже поскорее домой.
Как спалось после полуфинала? Спали-то нормально, потому что устали дико. А эмоционально было очень тяжело. Тренер говорил нам: сегодня вы можете расстраиваться, можете поплакать, но завтра новый день, нам надо готовиться к новой игре. У нас не было времени долго переживать после поражения от голландок. Поэтому мы быстро перестроились, постарались отбросить все негативные мысли и хорошенько подготовиться к Норвегии», — приводит слова Вяхиревой РИА «Новости».
Вяхирева по итогам турнира была включена в символическую сборную.
- 17 декабря 2019
-
12:59
-
12:43
-
12:42
-
12:35
-
12:23
-
12:20
-
12:07
-
11:56
-
11:52
-
11:09
-
11:04
-
10:55
-
10:52
-
10:23
-
09:26
-
09:20
-
06:40
-
00:24
- 16 декабря 2019
-
23:23
-
23:10
-
22:33
-
21:08
-
21:04
-
21:01
-
20:43
-
20:22
-
20:12
-
20:07
-
19:56
-
19:28
-
19:10
-
18:45
-
18:40
-
18:31
-
17:58