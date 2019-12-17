Сень: игра с Норвегией показала, что мы достойны играть в финале чемпионата мира

Российская гандболистка Анна Сень прокомментировала выступление национальной команды на чемпионате мира, который проходил в Китае. Российская сборная на турнире потерпела лишь одно поражение, уступив в полуфинале сборной Нидерландов — будущему чемпиону мира. В матче за бронзовые медали россиянки победили норвежек.
«Прошло не так много времени после турнира, игра была только позавчера. Очень рады, что привезли медали. Игра с Норвегией показала, что мы достойны играть в финале. Пропустили один обидный мяч… Но я рада за команду.
Никакой расслабленности не было. Первые таймы мы играли вничью, но во втором прибавляли. Перед игрой есть традиция, я собираю девчонок и говорю: «Сегодня важная игра — нужно выиграть». Нельзя говорить, что мы проехались по лёгким командам», — передаёт слова Сень корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.
Победитель чемпионата мира также получил путёвку на Олимпийские игры. Теперь российской сборной придётся участвовать в дополнительной квалификации олимпийского турнира.
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