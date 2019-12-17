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Российская гандболистка Кожокарь: в Японии очень чисто, даже нет мусорных вёдер

Российская гандболистка Кожокарь: в Японии очень чисто, даже нет мусорных вёдер
Другие / Гандбол 0

Российская гандболистка Кристина Кожокарь поделилась впечатлениями от поездки в Японию на чемпионат мира. Российская сборная на турнире потерпела лишь одно поражение, уступив в полуфинале сборной Нидерландов, будущему чемпиону мира. В матче за бронзовые медали россиянки победили норвежек.

«Япония очень понравилась, доброжелательные люди, везде очень чисто. Даже на улице нет мусорных вёдер. Всё понравилось, нас хорошо принимали. Люди улыбаются, машут.

Какие слова на японском выучила? Аригото — спасибо, да и всё на этом», — передаёт слова Кожокарь корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.

Победитель чемпионата мира также получил путёвку на Олимпийские игры. Теперь российской сборной придётся участвовать в дополнительной квалификации олимпийского турнира.

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