Тренер сборной России по гандболу оценил судейство на чемпионате мира

Тренер сборной России по гандболу Алексей Алексеев оценил судейство на прошедшем чемпионате мира в Японии. Подопечные Амброса Мартина в полуфинале проиграли голландкам со счётом 32:33, а в матче за бронзу обыграли норвежек — 33:28.

«Вопросов по судейству нет. Грех жаловаться, бывало хуже намного», — передаёт слова Алексеева корреспондент «Чемпионата» Салаварт Муртазин.

Генеральный директор Федерации гандбола России Лев Воронин согласился с мнением тренера.

«Если сравнивать, как судили года четыре назад и сейчас, это небо и земля», — сказал Воронин.

На чемпионате мира 2019 года женская сборная России по гандболу потерпела лишь одно поражение. Чемпионками мира стали голландки, обыгравшие в финале испанок со счётом 30:29.

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