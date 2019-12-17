Тренер сборной России по гандболу оценил судейство на чемпионате мира
Тренер сборной России по гандболу Алексей Алексеев оценил судейство на прошедшем чемпионате мира в Японии. Подопечные Амброса Мартина в полуфинале проиграли голландкам со счётом 32:33, а в матче за бронзу обыграли норвежек — 33:28.
«Вопросов по судейству нет. Грех жаловаться, бывало хуже намного», — передаёт слова Алексеева корреспондент «Чемпионата» Салаварт Муртазин.
Генеральный директор Федерации гандбола России Лев Воронин согласился с мнением тренера.
«Если сравнивать, как судили года четыре назад и сейчас, это небо и земля», — сказал Воронин.
На чемпионате мира 2019 года женская сборная России по гандболу потерпела лишь одно поражение. Чемпионками мира стали голландки, обыгравшие в финале испанок со счётом 30:29.
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