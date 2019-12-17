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Российские кёрлингистки скипа Ковалёвой выиграли турнир в Китае

Российские кёрлингистки скипа Ковалёвой выиграли турнир в Китае
Другие / Прочие виды спорта 0

Российская женская команда по кёрлингу скипа Алины Ковалёвой одержала победу на турнире, который проходил в Тяньцзине (Китай).

Российская команда в составе Ковалёвой, Марии Комаровой, Галины Арсенькиной и Екатерины Кузьминой в финале обыграла команду Канады со счётом 4:3.

Примечательно, что россиянки в Китае выиграли уже второй турнир в декабре. Так, 10 декабря они стали победительницами турнира в Цинхае.

В ноябре российская команда Ковалёвой принимала участие в чемпионате Европы. Там в матче за бронзовые медали российские кёрлингистки уступили швейцаркам и упустили шанс подняться на пьедестал. На групповом этапе женская сборная России по кёрлингу заняла второе место, проиграв лишь один из девяти матчей. Выиграли групповой этап швейцарские кёрлингистки.

Российские кёрлингистки остались без медалей чемпионата Европы
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