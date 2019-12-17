Российские кёрлингистки скипа Ковалёвой выиграли турнир в Китае

Российская женская команда по кёрлингу скипа Алины Ковалёвой одержала победу на турнире, который проходил в Тяньцзине (Китай).

Российская команда в составе Ковалёвой, Марии Комаровой, Галины Арсенькиной и Екатерины Кузьминой в финале обыграла команду Канады со счётом 4:3.

Примечательно, что россиянки в Китае выиграли уже второй турнир в декабре. Так, 10 декабря они стали победительницами турнира в Цинхае.

В ноябре российская команда Ковалёвой принимала участие в чемпионате Европы. Там в матче за бронзовые медали российские кёрлингистки уступили швейцаркам и упустили шанс подняться на пьедестал. На групповом этапе женская сборная России по кёрлингу заняла второе место, проиграв лишь один из девяти матчей. Выиграли групповой этап швейцарские кёрлингистки.