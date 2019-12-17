Уткин: группа Тутберидзе сеет абсолютную ненависть

Известный блогер Василий Уткин прокомментировал появление петиции с требованием отстранить от работы комментатором заслуженного тренера СССР по фигурному катанию Татьяну Тарасову.

«Я хочу сказать вам, откуда берётся ненависть в данном случае и вообще чем добро отличается от зла на понятийном уровне. Понимаете, очень часто бывает так, что талантливый человек, добивающийся больших успехов, добивающийся всестороннего признания в профессии, на самом деле отличается совсем неподобающими человеческими качествами. Он бывает негодяем, он бывает развратником, насильником и так далее. Я специально применяю те термины, которые, скорей всего, я не применю в данном случае. Я хочу сказать, что в фигурном катании и во всём, что происходит вокруг него, происходит совершенно возмутительная ситуация, порождённая окружением Этери Тутбердизе. Ненависть идёт и происходит именно оттуда.



Татьяна Тарасова — лучший комментатор российского телевидения, признанный телевизионным сообществом в прошлом календарном. Комментатор фигурного катания, признанный лучшим спортивным комментатором страны в год футбольного чемпионата мира в России. Почему так произошло? Я думаю, что не в последнюю очередь так произошло потому, что Татьяна Тарасова блистательно — ну, конечно, здесь есть уже определённая комментаторская уже выслуга лет — решила профессиональную комментаторскую задачу. В год, когда вся российская сборная выступала без флага на Олимпиаде в Пхёнчхане и была только одна золотая медаль, завоёванная на этом турнире, и это была медаль, которую завоевала российская спортсменка в противостоянии не с американкой какой-нибудь, которую легко было бы возненавидеть, объяснить, в чём там суть дела и так далее, объяснить толпе, той же самой клаке, было бы очень легко; когда единственная золотая награда корейской Олимпиады была разыграна между Евгенией Медведевой и Алиной Загитовой, очень драматично разыгранная, — это была очень тонкая история, очень тщательно разыгранная и рассказанная блистательным комментатором, который всё знает о фигурном катании и всё знает о телевидении — Татьяной Тарасовой.

Проходит год, и клака Этери Тутбердизе — и я в данном случае имею в виду стоящую за её спиной, не обязательно ею манипулируемую (я не знаю, кем именно она манипулируема) — требует отстранить Татьяну Тарасову от комментариев на телевидении на Первом канале в канун чемпионата России по фигурному катанию. Напомню, что чемпионат мира по фигурному катанию среди женщин, девушек, девочек — как угодно — в этом сезоне будет показан на весь мир Первым каналом. И только Япония купила собственные права, только на Японию будет ограничение. Весь остальной мир будет смотреть трансляции Первого канала, на котором должен будет специально работать англоязычный комментатор Тед Бартон. Лучший российский комментатор, голос русского фигурного катания Татьяна Тарасова может быть отстранена от работы благодаря действиям людей, которыми движет ненависть.

Посмотрите, как отвечает группа Этери Тутбердизе, как отвечает её «Инстаграм». Это всё сеет абсолютную ненависть", — цитирует Уткина сайт «Эхо Москвы».

На минувшей неделе олимпийская чемпионка Алина Загитова объявила о решении приостановить карьеру.