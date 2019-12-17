Норвежский «летающий лыжник», которого не пускали в Россию, пропустит год из-за падения

Норвежский прыгун на лыжах с трамплина Томас Аасен Маркенг, которого не пускали в Россию из-за проблем с документами, пропустит не менее года после серьёзной травмы, полученной в результате падения на этапе Кубка мира в Клингентале. 19-летний спортсмен неудачно приземлился, порвав крестообразные связки колена и серьёзно повредив мениск.

«Результат обследования стал неприятной новостью для меня», — приводит слова Маркенга NRK.

Завтра, 18 декабря, норвежский спортсмен перенесёт операцию.

В начале месяца Маркенг с трудом добрался на этап Кубка мира в Нижнем Тагиле. Вместе с командой он прилетел в Москву, но после длительной проверки документов был отправлен на родину. После того как документы были приведены в порядок, спортсмен вновь отправился в Россию.