Американский журналист отреагировал на скандал в российском фигурном катании

Американский журналист Филипп Херш прокомментировал скандальную ситуацию в российском фигурном катании. 13 декабря олимпийская чемпионка Алина Загитова объявила о приостановке карьеры. Новость вызвала бурное обсуждение среди экспертов и болельщиков. Тренерскому штабу Этери Тутберидзе, подопечной которой является Загитова, особенно не понравились мнения известного тренера Татьяны Тарасовой и двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. Стороны обменялись словесными выпадами в адрес друг друга.
«Во всей неразберихе с участием ведущих лиц фигурного катания в России, единственным публичным человеком, который ведёт себя с достоинством, зрелостью и сдержанностью, является 17-летняя Алина Загитова, чьё решение сделать перерыв в выступлениях привело к войне взрослых в (анти) социальных медиа», — написал Херш в «Твиттере».
Ранее двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков назвал сложившуюся ситуацию «стыдобищем».
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