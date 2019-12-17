Юные яхтсмены из России проводят сбор на Мальте

22 яхтсмена из Санкт-Петербурга, Севастополя, Москвы, Геленджика, Краснодара и Азова отправились на сборы, которые стартовали 14 декабря на Мальте. Участники сбора — юные яхтсмены в классе «Оптимист» возраста 10-13 лет (2006-2009 годов рождения). Набор в экспериментальную группу Ассоциации яхт класса «Оптимист» проходил на общем основании и формировался исходя из медицинских тестов и спортивных достижений.
Перед зачислением в группу все спортсмены прошли научно-методические исследования в ФГБУ СПбНИИФК. По словам тим-лидера экспериментальной команды Вадима Механикова, такой комплексный подход в селекционной работе в детско-юношеском парусном спорте был применён впервые за последние 10 лет.
Сбор на Мальте продлится до 18 декабря. После чего гонщики примут участие в престижной международной регате Euromed (19-23 декабря). Со спортсменами экспериментальной команды работают приглашённые тренеры – иностранный специалист Давид Ламбручи (школа 8 Days a Week) и прославленная российская яхтсменка и тренер Анна Басалкина.
В рамках сбора спортсмены работают над стратегией и тактикой гонок, прогнозированием гоночной ситуации, повышением скоростных характеристик яхты, совершенствованием технических элементов и физической подготовкой. Тренировки проходят как на воде и в спортивном зале, так и в формате семинаров и тактических брифингов.
Фото: Денис Разумович
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