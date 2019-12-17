Дмитриев назвал шоу-бизнесом перепалку Тутберидзе с Плющенко и Тарасовой

Двукратный олимпийский чемпион в парном фигурном катании Артур Дмитриев прокомментировал скандальную ситуацию с ожесточённым спором команды тренера Этери Тутберидзе с заслуженным тренером Татьяной Тарасовой и бывшим фигуристом Евгением Плющенко. После того как российская фигуристка Алина Загитова объявила о приостановлении выступлений на соревнованиях, команда Тутберидзе раскритиковала Плющенко и Тарасову.
«Эта тема недостойна обсуждения. Мне кажется, она больше касается шоу-бизнеса, где чем больше говорят, тем лучше, и не важно о чём», — цитирует Дмитриева РИА «Новости».
Плющенко, комментируя решение Загитовой, заявил, что спортсменке, возможно, стоит сменить тренера. После этого команда Тутберидзе обвинила Плющенко в попытках переманить спортсменку. Тарасова, комментируя решение Загитовой, предположила, что фигуристка уже не вернётся в большой спорт. В ответ на это команда Тутберидзе обвинила Тарасову в чрезмерной критике Алины.
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