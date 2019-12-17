Дмитриев: нет ни одного человека, который мог бы обвинить Загитову, что она не боролась

Двукратный олимпийский чемпион в парном фигурном катании Артур Дмитриев прокомментировал решение олимпийской чемпионки Алины Загитовой приостановить карьеру. Ранее Загитова объявила, что больше не будет принимать участие в соревнованиях в текущем сезоне.
«Ей самой решать, насколько она себя чувствует и сможет ли она затем продолжить карьеру. После приостановки всегда сложно возобновить работу. Но даже новый олимпийский цикл без паузы начинать трудно, но она на него пошла и, молодец, боролась. И в прошлом году, и в этом она каталась очень прилично, но, видимо, она нуждается в паузе, чтобы подумать.
Наверняка она обсуждает все вопросы с тренером и это их совместное решение, но бывает, что спортсмен сам принимает подобные решения. Она великолепный спортсмен, к ней все профессионалы относятся с уважением, и нет ни одного человека, который мог бы обвинить её в том, что когда-то и где-то она не боролась или сдавалась», — цитирует Дмитриева РИА «Новости».
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