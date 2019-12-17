Японскую пловчиху Икээ, у которой диагностировали лейкемию, выписали из больницы

Японская пловчиха Рикако Икээ была выписана из больницы. У спортсменки в феврале 2019 года диагностировали лейкемию. В начале февраля спортсменка почувствовала себя плохо на сборе в Австралии и раньше времени отправилась в Японию, чтобы пройти обследование.
«Я находилась в больнице 10 месяцев. Наконец я смогла покинуть её. Спасибо большое всем, кто меня поддерживал! Ваши добрые слова помогали мне и укрепили желание быстрее вернуться домой», — написала 19-летняя Икээ в своём «твиттере».
Также она объявила, что вернётся к тренировкам, чтобы побороться за медаль на Олимпийских играх 2024 года в Париже.
Икээ — трёхкратный бронзовый призёр чемпионата мира на короткой воде, шестикратная чемпионка и двукратный серебряный призёр Азиатских игр 2018 года. Она специализируется в плавании баттерфляем и вольным стилем.
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