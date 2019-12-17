ФФКР отреагировала на скандал вокруг приостановки карьеры Загитовой

Федерация фигурного катания на коньках России (ФФКР) в курсе скандала, связанного с решением олимпийской чемпионки Алины Загитовой приостановить карьеру, но не собирается принимать в нём участия. Об этом сообщил глава ФФКР Александр Горшков.



«Скандал вокруг приостановки карьеры фигуристки Алины Загитовой создан искусственно, Федерация фигурного катания России не будет принимать в нём участия», — приводит слова Горшкова «Эхо Москвы».



Команда Этери Тутберидзе — наставницы Алины Загитовой жёстко раскритиковала заслуженного тренера Татьяну Тарасову и бывшего фигуриста Евгения Плющенко за их высказывания по поводу решения олимпийской чемпионки.



Плющенко заявил, что спортсменке, возможно, стоит сменить тренера. После этого команда Тутберидзе обвинила его в попытках переманить спортсменку. Тарасова, комментируя решение Загитовой, предположила, что фигуристка уже не вернётся в большой спорт. В ответ на это команда Тутберидзе обвинила заслуженного тренера в чрезмерной критике Алины.

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