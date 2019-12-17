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Французская федерация поддержала фигуриста, отправившего девочке фото пениса

Французская федерация поддержала фигуриста, отправившего девочке фото пениса
Другие / Фигурное катание 0

Пресс-служба Французской федерация ледовых видов спорта (FFSG) прокомментировала скандал вокруг фигуриста Моргана Сипре, которого обвиняют в том, что два года назад он отправил на тот момент 13-летней девочке пару фотографий своего полового органа. Он сделал это со своей верифицированной страницы в «Инстаграме».

«Французская федерация ледовых видов спорта в курсе обвинений, выдвинутых журналисткой из США, известной в мире фигурного катания своими скандальными публикациями, в адрес Моргана Сипре и неуместных фотографиях, которые он возможно оправил 13-летней девочке.

FFSG отмечает, что жёсткая медиа-атака в первую очередь направлена на работавших с Сипре специалистов: Сильвию Фонтана и её мужа Джона Циммерманна, чьи успехи, как на американском, так и на международном уровне вызывают большое восхищение, а также против тренера Винни Диспенцы.

Не оправдывая этот факт, если он найдёт подтверждение, FFSG обращает внимание, что инцидент будет датирован ноябрём 2017 года, и что он не был предметом каких-либо жалоб и разбирательств в компетентных органах в США.

Поэтому Французская федерация ледовых видов спорта обратилась к фигуристу и попросила сообщать о развитии ситуации, связанной с этим инцидентом. Основываясь на имеющуюся информацию, у федерации нет причин не доверять Сипре», — говорится в сообщении пресс-службы на сайте FFSG.

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